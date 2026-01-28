Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 28.1.2026

Horoskop heute, Mittwoch, 28.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Finde heraus, welche Herausforderungen und Chancen auf Dein Sternzeichen zukommen. Der tägliche Blick in die Sterne kann Dich zu einer neuen Richtungsentscheidung inspirieren. Nimm Dir einen Augenblick Zeit und lies, was im gratis Horoskop von heute, dem 28. Januar, für Dich zu Liebe, Gesundheit und Beruf geschrieben steht.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 28.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 28.1.2026. © 123RF/rakchai Glaubst Du wirklich daran, dass Deine Wünsche wahr werden? Die eigenen Erwartungen bilden den Filter, durch welchen das reale Leben wahrgenommen wird. Immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, belastet nicht nur Dein Herz, sondern hindert Dich auch daran, Deine großen Träume zu verfolgen und Deine kosmische Bestimmung Deines Tierkreiszeichens (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) zu erfüllen. Um Deine Pläne zu visualisieren, stelle Dir das Beste für jeden Lebensbereich vor und handele danach. Durch diese Gedanken sendest Du die entsprechende Energie in das Universum, das Dich mit Erfolg belohnen wird. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.1.2026 Solange Du auf dieser Erde weilst, hast Du immer die Macht, Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Habe den Mut, offen über Deinen Frust zu sprechen, das schafft Erleichterung. Für Entschuldigungen und klärende Gespräche ist die Zeit jetzt günstig.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Schatz zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst. Dein Partner oder Deine Partnerin kann sich dank Deiner Hilfe zu Höchstleistungen steigern.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Probleme in Deiner Beziehung kannst Du jetzt mit Leichtigkeit lösen. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrieren und präzise formulieren kannst. Orientiere Dich und nutze Deine Chance.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Einerseits bist Du leicht reizbar, andererseits wahnsinnig charmant. Achte auf Deine Gefühle und Emotionen. Es ist wichtig, dass Du an alles mit dem Herzen herangehst und den Kopf ausschaltest.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Sport an der frischen Luft bekommt Dir besser als im Fitnesscenter. Nicht so fettig essen, das entlastet.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Konsequent hältst Du an Deinen Plänen fest, der Erfolg ist spürbar nahe. In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freu Dich auf etwas Außergewöhnliches.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wenn Du jetzt Deine Ideen umsetzt, kannst Du einen Volltreffer landen. Venus lässt Dich ein Übermaß an Lebensfreude genießen. Du löst Dich aus Deiner Zurückhaltung und schwebst in den siebten Himmel der Liebe.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du hast Dich falsch verhalten, überlege, wie Du die Situation veränderst. Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Emotionen und nicht der kühle Verstand stehen bei Deiner Gefühlsebene im Vordergrund. Du handelst überlegen und besonnen und das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Das ist gut so, denn es trifft den Nagel auf den Kopf.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Konzentriere Dich nur auf die wesentlichen Dinge! Fordere ruhig den verdienten Lohn für Deine Mühen ein und sei dabei nicht zu bescheiden. Deine Finanzaspekte deuten auf Zugewinn hin.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Lass Dir nicht in Deine Angelegenheiten reinreden. Du bist zu leichtgläubig und lässt Dir schnell unnütze Dinge aufschwätzen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März