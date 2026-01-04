Horoskop heute Tageshoroskop kostenlos für den 4.1.2026

Horoskop heute, Sonntag 4.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Das gratis Horoskop von heute, dem 4. Januar, hält den einen oder anderen astrologischen Tipp für Dich bereit, damit Du Dein Schicksal und somit Deine Zukunft selbst bestimmen kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 4.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 4.1.2026. Keiner kann Dein Leben ändern, Deine Liebesbeziehung retten oder einen neuen Weg im Beruf einschlagen, das kannst nur Du selbst. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Egal, welches Tierkreiszeichen Du im Herzen trägst, wenn Du unzufrieden bist oder Steine im Weg des Lebens liegen, musst Du handeln. Nur dann kannst Du glücklich werden.

Energie und Kraft bekommst Du von den Sternen und Planeten, denn die Himmelskörper haben hilfreiche astrologische Botschaften für Dich.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Nimm nicht immer das Leid der ganzen Welt auf Deine Schultern. Noch etwas Geduld, dann wirst Du als Erste/r über die Ziellinie gehen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Lass Dir Zeit, mit viel Geduld setzt Du Dich durch. Du verlierst auf keinen Fall Dein Gesicht, wenn Du eine getroffene Entscheidung revidierst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Gib nichts auf das, was andere über Dich sagen, Du weißt es schließlich besser. Du musst Dich nicht abhetzen, um Deine Ziele zu erreichen. Gut Ding will Weile haben. Der Erfolg wird sich schon einstellen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Keine Hürde scheint Dir jetzt zu hoch, von allen Seiten kommt Dir Sympathie entgegen. Werde nicht ungeduldig, weil sich Deine Vorstellungen nicht so spontan erfüllen. Schließlich wusstest Du lange selbst nicht, was Du willst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du hast immer noch Kraftreserven, wo andere schon längst das Handtuch geworfen haben. Heute kannst Du das wieder mal unter Beweis stellen. Deine Gedanken sind sprunghaft und ungeordnet, ebenso Deine Äußerungen. Sei vorsichtig und überstürze nichts.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine sinnliche Aura wird von allen Seiten gestärkt. Egal, was oder wen Du anpeilst, Du kannst nur gewinnen. Suche Dir jetzt Deinen Traumpartner. Wenn Du meinst, mit Deiner Hektik läuft alles besser, dann täuschst Du Dich.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

So schön es ist, sich bei jemandem anzulehnen: Auf die Dauer wirst Du jedem zu schwer und Du musst Dich wieder auf Deine eigenen Füße stellen. Du reagierst zu langsam, Deine Ziele sollten einen intensiveren Einsatz wert sein.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Wenn rasche Entscheidungen gefordert werden, dann läuft dies jetzt besonders gut. Auf alle anstehenden Erneuerungen kannst Du Dich gut einstellen. Begünstigt sind alle Unternehmungen, die durch kämpferischen Einsatz Vorteile bringen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wer Dich angeln will, braucht Talent eines Alleinunterhalters. Konsequent hältst Du an Deinen Plänen fest, der Erfolg ist spürbar nahe.



Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Räume in Deinen angespannten Familienangelegenheiten einmal gründlich auf. Sage klar und gezielt Deine Meinung ohne Wenn und Aber! Zu einem Streit gehören immer zwei. Wenn Deine Liebesbeziehung an einem Tiefpunkt angekommen ist, solltest Du für Abstand sorgen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Tauche ab in die Tiefe Deiner Seele und ziehe Dich zurück aus dem Alltag. Du musst offener und lockerer werden, weil Du Dich sonst selbst immer mehr unter Druck setzt und von der Angst verfolgt wirst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März