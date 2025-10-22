Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 23.10.2025

Horoskop morgen, Donnerstag, 23.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Das kostenlose Tageshoroskop weiß, bei welchem Sternzeichen die Liebe zuschlägt. Entdecke Dein Horoskop von morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 16.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 23.10.2025. © 123RF/klim2011 Blicke Deinem Schicksal mutig in die Augen und entdecke im aktuellen Tageshoroskop vom 23. Oktober, wie die Chancen auf das große Glück stehen. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann sowie Fische: Jedes Sternzeichen spürt die Energien der Sternenkonstellationen und Planetenbewegungen auf seine ganz eigene Art und Weise. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.10.2025 Wer in der Liebe, im Beruf oder in der Gesundheit seinem Schicksal einen Schritt voraus sein möchte, kann von den kosmischen Botschaften der Astrologie profitieren. Mit Geduld werden Herz und Verstand in jeder Lebenssituation eine Entscheidung treffen. Ob es die richtige ist, zeigt sich oft erst später.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Die inspirierenden Horoskope können jedem Tierkreiszeichen neue Wege aufzeigen: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Dein anpassungsfähiges Wesen kann sehr viel ertragen. Aber jetzt nimm Dir einmal Zeit für Dich, Du hast genug geleistet!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Versuch nicht, den Partner oder die Partnerin auszutricksen, Du könntest Dein blaues Wunder erleben. Kompromisse sind für Dich nicht drin, es gilt das Motto "Entweder - oder"!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du wirst weder mit Highlights noch mit Niederschlägen zu kämpfen haben. Alles geht seinen soliden Gang und bewegt sich langsam vorwärts. Du glaubst zwar zu wissen, was Dein Herzensmensch möchte, sicher bist Du Dir aber nicht.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Inneres scheint in Unordnung geraten zu sein. Du fühlst Dich unausgeglichen, gereizt und missmutig. Wichtig ist es, darüber zu sprechen. Was Du im Guten bei Deinem Schatz nicht erreichst, gelingt auch nicht im Bösen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Keiner erwartet von Dir, dass Du Deinen Kontostand von heute auf morgen ausgleichst. Pass auf, jemand versucht, Dich an der Nase herumzuführen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du bist mit Deiner Arbeit ein wenig unzufrieden und trittst irgendwie immer auf der Stelle. Handle jetzt klug und wohlüberlegt. Ein Freund zieht sich zurück. Bei Deinem Verhalten kein Wunder.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Es ist eine richtig gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Immer wieder stehst Du anderen helfend mit Rat und Tat zur Seite. Gönn Dir aber auch selbst einmal etwas Gutes, Du profitierst davon.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Du gezwungen wirst, Dich endlich zu entscheiden. Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließ die Vergangenheit endlich ab.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Kritiksucht kann krank machen, frag Deinen Arzt oder Apotheker. Du kommst jetzt nicht drum herum, einen unkonventionellen Weg zu wählen. Außergewöhnliches lässt sich nicht anders lösen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Im Moment bist Du zwar noch nicht ganz aus einem belastenden Transit heraus, hast aber trotzdem gute Aspekte, um beruflich alles gut zu überstehen. Wenn Du meinst, intakte Beziehungen seien etwas Selbstverständliches, die einfach so funktionieren, dann bist Du auf dem Holzweg.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Tauch ab in die Tiefe Deiner Seele und zieh Dich zurück aus dem Alltag. Ob es Dir gelingt, aus Dir herauszugehen, ist fraglich. Tust Du es nicht, hast Du wenige Chancen, um erfolgreich zu werden!

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März