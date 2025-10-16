Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 17.10.2025

Horoskop morgen, Freitag, 17.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Heute, morgen und in Zukunft begleiten Dich die kostenlosen Tageshoroskope auf Deinem Lebensweg. Mit dem Horoskop von morgen, dem 17. Oktober, kannst Du das Wissen der Sterne anwenden, um Großes vollbringen zu können.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 17.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 17.10.2025. © 123RF/Nastasijamal Das Tageshoroskop schenkt jedem der zwölf Sternzeichen seine Aufmerksamkeit:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Liebeskummer, eine Krankheit oder berufliche Konflikte: So aussichtslos so manche Situation auch erscheinen mag, es gibt Möglichkeiten, auch große Steine aus dem Weg des Lebens zu räumen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.10.2025 Wer aufgibt, gibt sich seinem Schicksal hin, dabei kann man mit einer neuen Perspektive ganz neu anfangen und so Liebe in sein Herz und Glück ins Leben lassen. Kosmische Hinweise zu Deinem Seelenleben hat das Tageshoroskop am 17. Oktober für Dich.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Mit fundierten Argumenten hast Du es beim Chef leichter. Bereite Dich also gut vor, ehe Du Dich auf eine tiefere Diskussion einlässt. Nervlich hochgetourt bemühst Du Dich um ein sachliches Verhalten.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Springe über Deinen Schatten und Du hast gewonnen. Vorsicht bei Finanzen, damit Du nicht blindlings in eine Falle tappst.



Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein Optimismus ist ansteckend und Dein Engagement klasse. Dein Einfluss wächst ständig. Du hast eine glückliche Hand und wirst den Haussegen retten.



Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Auch wenn Du Dich gerne aus einem Streit raushalten würdest, musst Du doch deutlich Stellung beziehen. Sag endlich mal, was Sache ist. Erfülle Deine Aufgaben gründlich oder gar nicht.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du hast immer wieder sofort einen guten Durchblick und schaffst es problemlos, gegebene Zusammenhänge transparent darzustellen. Nimm Dir jetzt nicht alles so zu Herzen. Das kostet nur Energie und wirft Dich zurück im positiven Bemühen um Dich selbst.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - und das in allen Lebenslagen. Raus mit der Sprache, bevor sich Missverständnisse aufbauen.



Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Keiner erwartet von Dir, dass Du Deinen Kontostand von heute auf morgen ausgleichst. Eine unangenehme Überraschung könnte auf Dich zukommen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Geh aus, Du knüpfst schnell nette Kontakte. Betätige Dich möglichst körperlich, um Deine Energie abzuleiten, aber mit Maß!



Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Eine Partnerschaft, in der Du Dich nicht ganz wohlfühlst, solltest Du jetzt beenden. Achte bei der Aussprache auf Fingerspitzengefühl. Jetzt kommt es auf eine genaue Planung und Zielsetzung an. Schau genau hin und erledige das, was auf Deiner Liste ganz oben steht.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Schöne und interessante Ziele für die Zweisamkeit kristallisieren sich langsam heraus. Ein Gefühl der Freude und Unternehmungslust kann Dich jetzt erfassen. Beruflich erlebst Du, wie äußere Widerstände und Probleme schwinden.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du schwebst auf Wolke sieben, eine schöne Zeit zum Verlieben und zum Kuscheln. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, auch am Arbeitsplatz.



Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März