Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 19.5.2026
Komme heraus aus Deinem Seelenschlaf, nutze Deine Chancen und erfinde Dich neu - mit den kosmischen Ratschlägen der Sterne im Tageshoroskop für morgen für alle Sternzeichen.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 19.5.2026
Manchmal verläuft alles wie am Schnürchen und manchmal hat man das Gefühl, das Universum ist gegen einen.
Doch jedem Sternzeichen und Aszendenten haben die Himmelskörper Hilfe für Lebens- und Liebesdinge anzubieten in Form täglicher Astrotipps.
Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze - alle suchen Antworten in den Sternen und Planeten und finden sie im gratis Tageshoroskop.
Wage einen Blick in die Zukunft und finde heraus, was das Horoskop über Deinen Tagesverlauf in Bezug auf Deine Stimmung, Deine körperliche Verfassung und Deine beruflichen Chancen zu sagen hat.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Horoskope für alle zwölf Sternzeichen findest Du auf TAG24 nicht nur im täglichen Rhythmus:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Der Weg führt nach oben und bringt Dich weiter, wenn Du es schaffst, eine Synthese aus Durchsetzungsvermögen und freundlicher Gesinnung aufzubauen. Ein Gewitter reinigt die Luft, kann aber auch Dein Gefühlsleben durcheinanderbringen und abkühlen. Gehe auf Deinen Partner zu.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Wenn Du schon längere Zeit immer wechselnde Stimmungen hast, dann zieh jetzt die Konsequenzen. Frag Dich, was Du willst. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Deine Bescheidenheit kommt gut an, genauso wie Dein Einfühlungsvermögen und Dein großes Herz. Wo aber bleibst Du selbst? Achte mehr auf Dich.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Die nächste Zeit hält einige Überraschungen für Dich parat. Werd nicht ungeduldig und schieß nicht übers Ziel hinaus. Einige schwierige Hindernisse sind genommen. Gönn Dir Ruhe und Erholung und verbring einige freie Tage an einem ruhigen Ort.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du bist ungern allein und hast Sehnsucht nach einem lustigen Freundeskreis. Geh auf Menschen zu, Du wirst bereits erwartet. Lass Gefühle tiefer unter die Haut gehen. Geh intensiver auf den Partner ein und widme Dich ganz dieser Zweisamkeit.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Lassen etwaige Stimmungsschwankungen zu und vertrau darauf, dass sich die innere Balance von selbst wieder einstellt. Du kannst durchatmen. Der Stress lässt nach, Du kommst dazu, eine anstehende Aufgabe vorzubereiten und durchzuziehen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Mach die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Eine harte Diskussion am Arbeitsplatz kann Dir die Sprache verschlagen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Kunst, Geselligkeit, alles, was viel Freude bereiten kann, sollte jetzt ins Auge gefasst werden. Du schwebst jetzt auf einer Wolke der Leichtigkeit. Schaff vom Tisch, was immer nur geht. Jetzt hast Du den Rückenwind dafür. Die Krisenzeiten sind endlich vorbei.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Der gesellschaftlichen Fassade zuliebe machst Du zu viele Kompromisse, weil Du Angst hast, so zu leben, wie Du eigentlich willst. Die Zuneigung zu einem Menschen wird zwar nicht so erwidert, wie Du es Dir erträumt hast. Dennoch kann eine gute Freundschaft entstehen.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Riskier ruhig mal eine Veränderung, es zeigen sich gute Einflüsse. Die stressige Zeit ist nun vorüber und Du hast ein gutes Polster geschaffen, auf dem Du Dich jetzt tatsächlich auch etwas ausruhen können.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Jemand versucht schon lange, Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch, gönn Dir auch mal etwas für Dich.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Alles geht leichter, wenn Du etwas mehr Sorgfalt und Disziplin aufbringst. Du weißt nichts mit Dir anzufangen, nörgelst und bist unzufrieden. Warum denn? Du hast es doch in der Hand, alles zu verändern. Fang an!
Titelfoto: 123RF/Daniil Peshkov