Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 21.5.2026
Ob Dein Sternzeichen in Sachen Liebe, Beruf oder Gesundheit voll durchstarten kann, erfährst Du jetzt in Deinem kostenlosen Tageshoroskop für morgen.
Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 21.5.2026
Fische, Wassermann, Steinbock, Schütze, Skorpion, Waage, Jungfrau, Löwe, Krebs, Zwillinge, Stier und Widder:
Jedes Sternzeichen, ob Single oder in fester Partnerschaft, brennt darauf zu erfahren, welche Gefühle an diesem Tag Oberwasser haben.
Im Leben warten viele kleine und große Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Wer guter Stimmung ist und auch mal eine klare Richtungsentscheidung wagt, darf in eine positive Zukunft blicken.
Ein kleiner kosmischer Tipp aus dem Horoskop kann manchmal die entscheidende Inspiration schenken, um Deine Ziele in jedem Lebensbereich zu erreichen.
Lasse Dich vom Schicksal überraschen, das die Sterne für Dein Tierkreiszeichen vorgesehen haben.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Weitere inspirierende Horoskope für Dein individuelles Sternzeichen findest Du unter:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Du verspürst einen Vitalitätsschub sowohl körperlich also auch geistig. Du wirst jetzt von allen Seiten gefordert und das ist gut so.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Gewiss hast Du es nicht leicht, nimmst Du aber die Situation vielleicht doch zu schwer. Überprüfe alles noch einmal genau. Willst Du ein Ordnungsliebender sein oder einer, der sich immer nur duckt? Oder willst Du der Mensch sein, der sich auch mal was traut?
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Reibereien im Kollegenkreis solltest Du ignorieren. Mit Deinem Liebesverhältnis bewegst Du Dich auf einer engen Gratwanderung.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Diesen Tag solltest Du der Liebe widmen. Du strahlst Charme und Liebenswürdigkeit aus und betonst das Gemeinsame in der Partnerschaft. Hab kein schlechtes Gewissen, wenn Du ab und zu einmal nichts tust und gemeinsam mit Deinem Partner die Seele baumeln lässt.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Mit dem anderen Geschlecht verstehst Du Dich in der nächsten Zeit bestens. In der nächsten Zeit erlebst Du einige positive Überraschungen. Man sollte manchmal aus gewohnten Routinen ausbrechen.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Dein soziales Engagement wird sich in nächster Zeit deutlich durchsetzen. Du bist super drauf, sehr direkt und manchmal sogar etwas angriffslustig. Dadurch bist Du in der Lage, gleich mehrere gute Vorsätze zu verwirklichen.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Lass Dich von kleinen Rückschritten nicht entmutigen. Versuch jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Jetzt kannst Du unbeschwert eine überaus sinnliche Liebeszeit genießen und endlich Deine Zurückhaltung ablegen. Intelligent, mutig und gut gelaunt meisterst Du Deine Aufgaben.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Kleine Kompromisse sind fällig für den lieben Frieden. Auch wenn Du nicht immer mit allen einer Meinung bist, meinen es alle gut mit Dir. Dein Familien- und Freundeskreis steht voll hinter Dir.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Es kommt jetzt darauf an, wer die stärkeren Nerven hat. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und machst schlaue Schachzüge.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Dein Verstand ist jetzt unruhig, Du solltest keine unüberlegten Entscheidungen treffen. Vermutlich gibt es gerade einige Veränderungen in Deinem Leben.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, so kannst Du nun wieder Kräfte tanken. Mach doch mal einen Wochenendtrip. Es besteht die Möglichkeit zur Stabilisierung der familiären Stimmungslage.
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