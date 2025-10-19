Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 20.10.2025

Horoskop morgen, Montag, 20.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Sternen- und Planetenkonstellation mag Dich laut der Astrologie beeinflussen, doch Dein Schicksal hast Du selbst in der Hand. Nutze die kosmischen Botschaften aus dem Tageshoroskop für morgen für Dein Fortkommen.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 20.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 20.10.2025. © 123RF/annbozhko Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Handeln zu übernehmen, fällt in manchen Lebenssituationen schwer, insbesondere dann, wenn die Sterne nicht gerade günstig stehen - schließlich üben die Planeten und ihre aktuelle Position am Himmelszelt laut der Astrologie eine große Wirkung auf die einzelnen Sternzeichen aus: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann sowie Fische. Aber nur weil es etwas schwer ist, ist es nicht weniger wichtig. Sei zu jeder Zeit loyal Dir selbst gegenüber, achte auf Deine Bedürfnisse und Herzenswünsche, höre auf die Stimme in Deiner Seele. Und begegne Deinem Gegenüber mit Wohlwollen und Respekt. Sorge aber dafür, dass auch Du respektiert wirst, und wende Dich von toxischen Menschen ab.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Die Zeiten des Zweifels und Misstrauens sind vorbei, Du hast das Gefühl, dass es im Job endlich weitergeht. Nutze die Gunst der Stunde. Du bist in dieser Woche sehr guter Dinge und überdurchschnittlich einsatzfähig. Anspruchsvolle Aufgaben nicht auf die lange Bank schieben.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Zunächst bekommst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich aber selbst durchboxen. Achte also auf alle Signale. Versuche unbedingt, Dein Konto etwas mehr im Auge zu behalten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Um Ideen umzusetzen, muss man auch etwas wagen. Du brauchst Gemütlichkeit und liebevolle Fürsorge. Signalisier das Deinem Partner oder Deiner Partnerin!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du brauchst das gewisse Quäntchen an Geduld, um gut durch die nächsten Tage zu kommen. Werde also nicht hibbelig und unkonzentriert. Du stehst sehr stark unter Druck. Vielleicht kannst Du Dir ein paar Tage freinehmen und einen kleinen Urlaub machen - es würde Dir guttun.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Störungen im Arbeitsablauf nerven sehr. Du kannst im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Was Dich bewegt, steht Dir ins Gesicht geschrieben.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Rede Dir nicht ein, dass Du etwas nicht schaffst, sondern versuche es! Dein Herzensmensch ist eifersüchtig und bewacht Dich auf Schritt und Tritt.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dein Schatz zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst. Du bist momentan im Kommen, es erscheint fast unwirklich, wie viele gute Entwicklungen sich abzeichnen. Endlich zahlen sich auch Deine Kontakte aus.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Mach Kassensturz und teile Dir Deine Finanzen besser ein. Was für eine Power - Du hast für alles genug Kraft und Ausdauer.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Besinne Dich auf Deine Energie und auf Deine Fähigkeiten. Überdenke Dein Handeln besser, das bewahrt Dich vor Schaden.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Neptun macht Lust auf verträumte Stunden, allein oder auch zu zweit. Kritik darfst Du jetzt nicht zu verbissen sehen. Vermutlich meint es jemand nur gut mit Dir, auch wenn Du es noch nicht erkennen kannst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Trau Dich ruhig etwas mehr. In Dir steckt sehr viel Potenzial, ruf es ab! Geduld ist hier wichtig.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März