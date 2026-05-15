15.05.2026 15:00 Horoskop morgen: Das erwartet Dich am 16.5.2026

Horoskop morgen, Samstag, 16.5.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Venus, Jupiter, Merkur und andere Planeten üben jeden Tag Einfluss auf unsere Stimmung und unsere Gefühlslage aus. Wie sie Dein Sternzeichen aktuell beeinflussen, steht im Horoskop für morgen.

Dein kostenloses Horoskop am Samstag, dem 16.5.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Samstag, den 16.5.2026. © 123RF/arthurbalitskiy Mondenergien und andere Kräfte, die die Himmelskörper aussenden, kannst Du zwar nicht sehen, doch sie sind da. Sie wirken sich laut der Astrologie in hohem Maße auf das Leben, die Liebe und die Gesundheit aus. Doch ist man diesen kosmischen Bewegungen nicht machtlos ausgeliefert. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Jedes Tierkreiszeichen kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und aus den Botschaften der Sterne den eigenen Nutzen ziehen. Das gratis Tageshoroskop hält alle Astro-News für Dein Sternzeichen bereit. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.5.2026 Was die Sterndeutung zu Themen wie Liebe, Beruf, Finanzen, Freundschaft und Gesundheit zu sagen hat, kannst Du jetzt nachlesen.

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Alle anderen Horoskope für alle zwölf Tierkreiszeichen und Aszendenten findest Du hier:

Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Unbedingt prüfen, ob Deine Vorhaben auch realisierbar sind. Bei neuen Unternehmungen sind Dir die Hände gebunden. Setze keine Unterschrift unter ein wichtiges Schriftstück, ohne vorher darüber nachzudenken!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du kannst es ruhig wagen, neue Wege einzuschlagen. Was hält Dich davon ab, einmal ganz anders zu handeln, als man von Dir erwartet? Lass Deinen Partner oder Deine Partnerin wissen, was Dich wirklich bewegt.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Genieße die Liebe, indem Du Deinen Schatz so nimmst, wie er ist. Um weiterzukommen, solltest Du Dich auf das Ziel konzentrieren, das Du Dir gesetzt hast. Kümmere Dich nicht um Ratschläge anderer.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar. Nerve Deine Kollegen nicht mit Deinen ständigen Nörgeleien.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Tu ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung. Dein umtriebiges Wesen muss sich mehr zurückhalten. Du solltest einige Gänge zurückschalten. Zeige Dich Kollegen gegenüber kooperativ.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Initiative und Selbstvertrauen sind die Garanten für das Gelingen Deiner Vorhaben. In Finanzdingen hast Du einen guten Riecher. Da kannst Du ruhig einmal ein wenig investieren. Es spricht nichts dagegen, wenn Du es tust.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dein Wille ist ungebremst und Du solltest diesen einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Kondition auszubauen. Treibe Sport! Zurzeit wirst Du von einem Kampfplaneten regiert und scheust daher auch keine Auseinandersetzung. Ruhe bewahren!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du wirst nicht ruhen, ehe Du das Geheimnis Deines Partners oder Deiner Partnerin gelüftet hast. Bringe in Deiner Familie Deine eigenen Vorstellungen klar zum Ausdruck.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Einige unangenehme Überraschungen erwarten Dich und Dein Selbstwertgefühl wird auf eine harte Probe gestellt. Bleib ruhig und gelassen. Am Arbeitsplatz herrschen Missverständnisse. Lege Deinen Standpunkt klar dar und lass Dich nicht von Deiner Meinung abbringen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Fortuna war Dir hold und Du hast einen Gewinn einstreichen können. Werde aber über den unverhofften Geldsegen nicht leichtsinnig. Achte bei der Wahl Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht nur auf ein angenehmes Äußeres oder einen witzigen Geist. Der Charakter ist wichtiger.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Die Lage in Paarbeziehungen ist sehr angespannt. Es ist ratsam, Dich verbal zurückzuhalten und erst einmal abzuwarten, was kommt. Du hattest es in letzter Zeit finanziell sehr schwer und bist daher sehr unzufrieden. Die trüben Wolken lockern auf und schon bald lacht die Sonne.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März