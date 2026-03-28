Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 29.3.2026

Horoskop morgen, Sonntag, 29.3.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Finde jetzt heraus, welche Astronachrichten im Horoskop morgen auf Dich warten! Hier gibt es für Dich verheißungsvolle Auskünfte der Sterne und Planeten, die Deine Zukunft beeinflussen können.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 29.3.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 29.3.2026. © 123RF/zaretskaya Sehnst Du Dich nach kosmischer Unterstützung? Dann bist Du hier im Tageshoroskop am 29. März richtig, egal, welches Sternzeichen oder welchen Aszendenten Du hast: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Mit astrologischer Inspiration gelingt es Dir womöglich, wichtige Themen im Leben wie die Liebe, Finanzielles oder die Gesundheit anzugehen und alte Probleme zu lösen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 27.3.2026 Die Sterne verraten Dir, ob Du im Liebesglück versinken kannst, eine berufliche Herausforderung bevorsteht oder ob Du besser auf Deinen Körper hören solltest.

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Entdecke weitere Horoskope, die für Dein individuelles Sternzeichen einen Blick in die Zukunft werfen: Tageshoroskope

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Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Feile an Deiner Karriere, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Du hast die Möglichkeit, innerhalb der Familie eine Meinungsverschiedenheit zu schlichten. Bleibe sachlich und weiterhin neutral.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du musst Gas geben, auch wenn Deine Motivation eher destruktiv ist. Verlasse eingefahrene Wege und suche die Herausforderung. Du kommst am zügigsten voran, wenn Du Deine Aufgabe alleine angehst.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Dein Schatz ist ganz angetan von Dir und liest Dir jeden Wunsch von den Augen ab. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ein Lächeln im Gesicht macht Dich unwiderstehlich. Versuche alles langsam anzugehen, man räumt Dir die Steine aus dem Weg.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du beeindruckst jemanden mit Deinem klugen Köpfchen. Damit allein ist es aber nicht getan, riskiere auch einen erotischen Blick. Brisante Flirtsignale wecken Deinen Jagdtrieb.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Jetzt kann Dich nichts mehr aufhalten, der Laden läuft von allein. Du wirst von den langsam laufenden Planeten gefördert und unterstützt. Du stehst auf keinen Fall allein da und solltest Deine Ängste begraben.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Vertraue ruhig auf Deine Intuition. Wichtig ist jetzt nicht blinder Aktionismus, sondern die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und Ruhephasen. Finde Deine eigene Mitte.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Bei einer Machtprobe will jemand unbedingt die Oberhand gewinnen. Gehe alles in Ruhe und Gelassenheit an und lasse das Neue auf Dich zukommen. Inspiration hast Du genügend.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Nutze die tollen Begegnungen und flirte auf Teufel komm raus. Unterliege aber nicht dem Zauber falscher Schmeicheleien.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du brauchst Menschen, die für Dich mehr sind als Geschäfts- bzw. Sexualpartner. Suche eine lockere Gesellschaft im Freundeskreis. Du setzt Dich aktiv für den Zusammenhalt der Familie ein. Du hilfst immer dann mit, wenn es nötig ist, die Gemeinschaft zu stärken und zu leiten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist zu verschlossen. Mit Offenheit kommst Du bedeutend weiter. Ob Du willst oder nicht, es kommt ganz anders, als Du denkst.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März