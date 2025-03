Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 10.3. bis 16.3.2025

Die Liebe könnte für Dich etwas verwirrend sein in der neuen Horoskop -Woche, Deinem Liebesglück stehst Du scheinbar aber selbst im Weg. Dafür wird es eine kraftvolle Woche, in der Du viel erreichen kannst. Alle Infos dazu gibt es im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 10.3. bis 16.3.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du tapst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite Dich nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen. Achtung es ist so weit! Jemand gewinnt Dein Herz. Werde nicht ungeduldig! Anfängliche Schwierigkeiten lassen im Laufe der Zeit nach und es stellen sich wunderbare Momente ein. Sei jetzt besonders vorsichtig bei Entscheidungen. Wenn Du an eine zurückliegende Erfahrung denkst, ersparst Du Dir Kummer.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind derzeit kaum möglich. Reduziere Dein Pensum und ruhe Dich aus. Verschleppe nicht Deinen grippalen Infekt. Vorsicht - widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken! Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig!

Beruf und Finanzen

Du kannst aus wenig alles machen und bist ein Meister im Improvisieren. Nutze das und verbuche Pluspunkte für Dich. Egal welcher Prüfung Du Dich jetzt unterziehst, Du hältst allen Anforderungen stand. Sei Dir sicher, welches berufliche Ziel Du jetzt ansteuerst! Jemand erkennt Dein Talent und fördert es.