Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

In der neuen Horoskop Woche ist es Zeit, sich den Stimmungsschwankungen anzunehmen. Ergründe Deine Gefühlswelt und nimm Aufräumarbeiten im Seelenleben in Angriff. Weitere astrologische Hinweise erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 11.9. bis 17.9.2023.

Kosmische Lebenshilfe erhalten Fische-Frauen und Fische-Männer auch in diesen Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Gönne Dir Spaß und Genuss. Du hast eine lange Durststrecke hinter Dir. Aber das ist jetzt endlich vorbei. Es geht nur noch aufwärts. Deine magische Ausstrahlung bezaubert und lässt so manche Herzen höher schlagen. Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann Dein Schatz sein Herz richtig öffnen. Eine Partnerschaft, in der Du Dich nicht ganz wohl fühlst, solltest Du überdenken. Achte bei der Aussprache auf Fingerspitzengefühl.

Gesundheit und Fitness

Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden. Auch wenn Deine Energievorräte schier unbegrenzt scheinen, lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern so schon.

Beruf und Finanzen

Du wirst im Geschäftsleben jetzt unter Druck gesetzt, versuche zu pokern! Jemand am Arbeitsplatz hat es auf Dich abgesehen und sägt an Deinem Stuhl. Veränderungen kündigen sich jetzt an, habe Vertrauen und bewahre Ruhe. Achte auf Deine Einstellung, sonst kannst Du beruflich keinen Blumentopf gewinnen.