Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Du willst Dich durchsetzen, zum Glück aber nicht um jeden Preis. Auch wenn Du nicht mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin einer Meinung bist, akzeptierst Du es. Du bist sehr bemüht, ein Beziehungsproblem zu lösen. Es sollte Dir zu denken geben, wenn Dein Schatz nie Zeit für Dich hat.

Gesundheit und Fitness

Du darfst jetzt wieder aufatmen. Körper und Seele befinden sich im Gleichklang. Das ist die beste Voraussetzung für Wohlbefinden. Trinke jeden Tag genügend Wasser. Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers. Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren.

Beruf und Finanzen

Geschickt und beherzt rettest Du am Arbeitsplatz eine heikle Situation. Auf Deine geleistete Tätigkeit erhältst Du eine wunderschöne und wohlverdiente Rückmeldung. Das spornt Dich an und macht Lust auf mehr. Du reagierst ganz aus dem Gefühl heraus. Es wäre wichtig, auch den Verstand einzuschalten, denn die Stimmung kann ganz leicht umschlagen. Deine Ideen sind umwerfend und lassen sich problemlos in die Tat umsetzen.