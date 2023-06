Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 19.6. - 25.6.2023

Liebe und Partnerschaft

Im zwischenmenschlichen Bereich ist Nachdruck die falsche Strategie. Bleibe jetzt am Ball, es erwartet Dich eine Liebesbelohnung. Führe ein Tagebuch, wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst. Versuche auch, über Deine persönlichen Ziele zu schreiben. Es ergibt sich so manche Möglichkeit zur Verbesserung Deiner Situation. Wenn Du Deine Fähigkeiten nicht überschätzt, erreichst Du viel.

Gesundheit und Fitness

Setze auf Vitamine, das stärkt die Abwehrkräfte im Körper. Jetzt ist es Zeit, um Energie aufzutanken und sich Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Danach scheinen Deine Energievorräte unbegrenzt zu sein. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen.

Beruf und Finanzen

Du liebst die Abwechslung und bist offen für ganz neue Impulse. Diskutiere nicht mehr, setze die Eingebungen endlich auch in die Tat um. Menschen, die künstlerisch aktiv sind, erleben eine Zeit schöpferischer Spannung. Hole Dir Impulse aus der Tiefe Deiner Seele. Du bist nur dann erfolgreich, wenn Du Dich bewusst vordrängst, wichtigmachst und von Dir hören lässt. Also tritt in den Vordergrund! Du hast ein offenes Ohr für Mitmenschen und kannst ihnen mit Rat und Tat helfend zur Seite stehen. Dein Selbstbewusstsein profitiert davon.