Jahreshoroskop 2024 Fische: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Fische: 20. Februar bis 20. März Laut Jahreshoroskop für Fische wird das Jahr, in dem die Sonne als Herrscherplanet kraftvolle Spuren hinterlässt, ein Auf und Ab der Gefühle. Doch dank der Eigenschaften dieses Sternzeichens und der Energien führender Planetenkonstellationen können Fische-Frauen und -Männer 2024 sehr erfolgreich gestalten.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Fische im Astro-Jahr 2024. © Midjourney/TAG24, CB

Horoskop Fische 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Fische-Frauen? Schon zu Beginn wird die sensible Dame etwas überfordert. Sie muss einige Stolpersteine überwinden. Gleichzeitig bietet sich ihr damit auch eine Gelegenheit, bestimmte Dinge endlich anzupacken. Sie muss nur den ersten Schritt wagen. Das Frühjahr schickt ihr seine Liebesboten. Damit sich kein Liebeskummer einstellt, sollte sie auch auf ihren Verstand hören. Anfangs sollte sie sich zurücknehmen und nichts riskieren. Merkur stärkt ihr Verhandlungsgeschick, mit positiven Energien kann fast nichts schiefgehen. Ihr Berufsleben kommt in Bewegung. Wagnisse sollte sie vor allem bei Gehaltsverhandlungen eingehen. Dafür muss sie sich nur ihres eigenen Wertes bewusst werden. Sie packt die Gelegenheit beim Schopfe.

Wie wird 2024 für Fische-Männer? Immer schneller dreht sich sein Liebesrad. Erste Frühlingsgefühle lassen eine langfristige Beziehung aufkeimen. Jetzt sollte sein ganzer Charme zum Einsatz kommen. Auch der Sommer bringt romantische Stunden. Bevor ihm auf dem Gefühlskarussell schwindelig wird, sollte er kurz innehalten und prüfen, ob vor seiner Nase nicht bereits die richtige Person steht. Ehrgeizig und verbissen verfolgt er seine Ziele. Jupiter sichert ihm trotz aller Schwierigkeiten seine Unterstützung zu. Er trifft Vorbereitungen, die Karriereleiter emporzuklettern. Der Mai bietet sich für erfolgreiche Gespräche an. Im Juni und September lauert der Fehlerteufel auf ihn. Mit viel Selbstbewusstsein steuert er im Herbst die Zielgerade an.

Fische-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Saturn zeigt Gegebenheiten auf und stärkt ihr den Rücken für Entwicklungen. Vieles ist möglich in diesem herrlichen Sonnenjahr. Saturn zieht durch ihr Tierkreiszeichen. Er gilt als Hüter der Schwelle und wird ihr nichts schenken. Er zeigt ihr aber viele Möglichkeiten auf. Zu Beginn des Jahres bleibt alles noch relativ ruhig. Mithilfe von Jupiter kennt ihr Ehrgeiz im ersten halben Jahr keine Grenzen. Sie schafft es, anspruchsvolle Projekte auf die Beine zu stellen. Geschäftliche Erfolge, berufliche Entwicklungen und auch die Chance auf eine neue Liebe sind gegeben. Im Sommer kann sie Herzen im Sturm erobern und erhält im Herbst den Lohn für ihre Mühen. Das Jahr beschert ihr Freude, Erfolg und Zufriedenheit.

Astro-Jahresbarometer für die Fische-Frau

Du bist Fische-Frau? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Fische-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Vorsicht, schon zu Beginn wird die sensible Dame etwas überfordert. Sie sollte nicht alles auf die Goldwaage legen. Im Laufe des Jahres muss sie einige Stolpersteine - auch in der Liebe - überwinden. Gleichzeitig ist es die Chance, Dinge endlich anzupacken. Dafür muss sie nur ihren Mut zusammennehmen und den ersten Schritt wagen, dann kommt alles ins Rollen. Das Frühjahr schickt ihr seine Liebesboten und jemand erobert ihr Herz. Ein Urlaubsflirt könnte ihr aber ganz schön zusetzen. Daher sollte sie auch auf ihren Verstand hören und nicht nur ihre Gefühle sprechen lassen. Der Herbst wird eine Wohlfühloase. Erfolg und Finanzen Zu Beginn sollte sie sich vorerst etwas zurücknehmen und keine Risiken eingehen. Allgemein ist das erste Halbjahr geprägt von Erfolg und Fortschritt. Merkur unterstützt sie in ihrem Verhandlungsgeschick, und mit positiven Energien kann fast nichts schiefgehen. Auch in ihrem Berufsleben tut sich etwas und sie kann sich endlich weiterentwickeln. Dann darf sie ruhig auch mal etwas wagen, vor allem, wenn sie in Gehaltsverhandlungen geht. Sie muss sich nur ihrer Fähigkeiten und ihrem Wert für das Team bewusst werden. Auch im Herbst kann sie glänzen, wenn sie die Gelegenheit beim Schopfe packt. Zögerliches Verhalten wäre hier fehl am Platz. Gesundheit und Fitness Sie startet etwas mühsam in das neue Jahr. Sie fühlt sich anfangs schlapp und müde. Saturn im Tierkreiszeichen der Fische hemmt sie, fordert sie aber auch auf, etwas für sich zu tun. Wichtig ist, Gesundheitsthemen auf den Prüfstand zu stellen und sich in Achtsamkeit zu üben. Dann kehrt auch ihre sprudelnde Energie wieder zurück. Die ersten Erfolge sind ein zusätzlicher Ansporn, steigern das Wohlbefinden und heben die Laune. Hervorragend motiviert nimmt sie ihr Sportprogramm in Angriff. Das hilft ihr dabei, den Kopf freizukriegen. Dabei sollte sie aus ihrem Training keine hohe Wissenschaft machen, sondern einfach loslegen.

Stärken und Schwächen der Fische-Frau

Ihre Seelentiefe ist enorm, ihre selbstgewählte Opferrolle kann belasten. Ihre enorme Seelentiefe sorgt für ein starkes Einfühlungsvermögen. Stets legt sie eine große Hilfsbereitschaft an den Tag. Sie kann sehr anhänglich sein, gibt aber nicht unbedingt alles von sich preis. Sie ist immer bemüht, sich nicht auf Vorurteile einzulassen, nimmt sich einer Sache an, sammelt alle Informationen und handelt dann einfühlsam und wohlüberlegt. Wer glaubt, ein leichtes Spiel mit ihr zu haben, täuscht sich. Denn sie bietet jedem mutig die Stirn. Allerdings passiert es auch sehr schnell, dass sie sich in die Opferrolle begibt. Sie steht nicht wirklich zu sich selbst. Fühlt sie sich eingeengt und in die Ecke gedrängt, setzt sie ihre stärkste Waffe ein: die Manipulation. Hinter ihrer freundlichen Fassade brodelt es in diesem Moment ganz gewaltig. Das kann gefährlich werden. Was sie stark macht: Wer ein offenes Ohr sucht und sich einen ehrlichen Ratschlag wünscht, ist bei ihr in den besten Händen. Sie ist sehr empathisch, hat Verständnis für die Nöte anderer und ist für die Menschen da, um Trost zu spenden. Sie wählt immer die richtigen Worte, um andere aufzubauen und zu ermutigen. Für ihr Engagement verlangt sie nichts. Meist handelt sie instinktiv und zeigt ein feines Gespür für Eventualitäten. Mit ihrem Weitblick kann sie jede Situation abfangen. Das macht es ihr aber etwas schwer, der Sache ihren Lauf zu lassen. Sie nutzt ihre schöpferische Fantasie und strebt nach Weisheit und Einsicht. Die anpassungs­fähige Dame ist eine gute Gefährtin für jedes Abenteuer. Was sie schwach macht: Teils planlos und chaotisch stolpert sie manchmal durchs Leben. Sie genießt es zwar, für andere da zu sein, bleibt am Ende aber doch lieber für sich. Für ihre Mitmenschen ist sie manchmal schwer durchschaubar. Ihre manipulative Ader kann sehr gefährlich werden. Ihr emotionales Wesen macht es ihr nicht leicht, einen klaren, objektiven Standpunkt zu beziehen. Vor direkten Konfrontationen duckt sie sich weg und scheut sich, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Ihre inneren Ängste setzen ihr zu und hemmen ihre Entwicklung. Fazit: Für die Fische-Frau wird das Jahr teilweise turbulent. Man kann sie sehr erzürnen, aber sie hat auch ein großes Herz. Wenn sie sich auf ihre Stärken beruft und auf der Energiewelle des Herrscherplaneten Sonne mitschwimmt, wird es ein insgesamt erfolgreiches Jahr.



Fische-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Saturn beschert ihm Herausforderungen, die er sicher meistern wird. Saturn in seinem Tierkreiszeichen kann ihn zwar vor große Herausforderungen stellen, steht aber auch für Weisheit, Kraft und Stärke. Er steuert das wohlüberlegte Denken und Handeln. Im März umarmt Venus diesen Romantiker und schenkt ihm eine unwiderstehliche Aura. In den Sommermonaten befindet er sich in einem wahren Liebesrausch. Da kann er sich auch mal verzetteln. Startet er neue Projekte, sollte er zu Jahresbeginn vorsichtig planen. Immer wieder kommt es zu Komplikationen. Im Herbst stärkt Mars ihm den Rücken. Spätestens dann lösen sich verzwickte Aufgaben und er kann alles etwas ruhiger angehen lassen.

Astro-Jahresbarometer für den Fische-Mann

Du bist Fische-Mann? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Fische-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Erst allmählich dreht sich sein Liebesrad immer schneller. Allgemein stehen die Chancen gut, sich zu verlieben. Erste Frühlingsgefühle lassen eine langfristige Beziehung aufkeimen. Jetzt sollte sein ganzer Charme zum Einsatz kommen. Unter Paaren klären sich Unstimmigkeiten, solange man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Auch der Sommer bringt romantische Stunden. Ein Urlaubsflirt versüßt ihm das Leben. Bevor ihm auf dem Gefühlskarussell schwindelig wird, sollte er kurz innehalten und prüfen, ob er nicht schon die Richtige getroffen hat. Emotionale Phasen bescheren ihm im Herbst ein warmes und zärtliches Miteinander. Erfolg und Finanzen Ehrgeizig verfolgt er seine Ziele, auch wenn es ihm schwerfällt, am Ball zu bleiben. Verzagen wird er nicht, auch wenn er hin und wieder über ein Hindernis stolpert. Jupiter sichert ihm trotz aller Schwierigkeiten seine Unterstützung zu. Im ersten Halbjahr trifft er Vorbereitungen, mehrere Stufen der Karriereleiter zu nehmen. Der Mai bietet sich für erfolgreiche Gespräche mit der Chefetage an. Im Juni und September lauert der Fehlerteufel auf ihn. Er muss aufmerksam bleiben, damit er im Herbst seine Ideen umsetzen kann. Mit einem selbstbewussten Auftreten steuert er die Zielgerade an und kann sich am Ende zufrieden zurücklehnen. Gesundheit und Fitness Wirklich glücklich kommt er im neuen Jahr nicht an. Unsicherheiten machen sich breit und Antriebslosigkeit schlägt ihm aufs Gemüt. Es dauert nicht lange, bis bei ihm wieder die Sonne aufgeht. Saturn fordert ihm zwar das ganze Jahr über Disziplin und Ordnung ab, aber diese Bedingung kann er pflichtbewusst erfüllen. Das hebt sogar seine Laune, denn jeder Erfolg ist ein kleiner Motivationsschub. Einzig Schwierigkeiten bereitet es ihm, seinen Schweinehund zu überwinden und Sport zu treiben. Gelingt ihm das, startet er gesund und beschwingt in den Sommer. Bequeme und faule Tage im Herbst hat er sich dann auch redlich verdient.

Stärken und Schwächen des Fische-Manns