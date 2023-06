Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Den Kopf frei kriegen, einen Plan aushecken, das Schicksal in die Hand nehmen - das steht in der aktuellen Horoskop Woche für Fische-Männer und Fische-Frauen auf dem Plan. Genaue Tipps für Dein Sternzeichen bekommst Du jetzt im gratis Wochenhoroskop für Fische vom 26.6. bis 2.7.2023.

Liebe und Partnerschaft

Ein wenig Skepsis mag ja in manchen Dingen hilfreich sein. Bevor Du jedoch die Brücken hinter Dir abbrichst, besinne Dich auf das Positive. Mal Leidenschaft, mal Zärtlichkeit. Genieße es und lasse Dich von den Gezeiten der Liebe tragen - ohne Wenn und Aber. Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre. Ein Seitensprung sollte Dich nicht belasten, die alte Beziehung ist schon lange kaputt.

Gesundheit und Fitness

Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Bringe andere zum Lachen, das macht auch Dich glücklich. Übertreibe nicht, gönne Dir regelmäßig eine Pause. Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch.

Beruf und Finanzen

Wenn Du zu lange überlegst, können Dir andere zuvorkommen. In beruflicher Hinsicht läuft alles prima, auch wenn Du Dich unterfordert fühlst. Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Du wirst ungnädig, wenn sich jemand vor der Arbeit drückt. Bist Du so perfekt? Gehe doch mit gutem Beispiel voran, das hilft ungemein.