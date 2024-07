Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Du hast das Sternzeichen Fische? Dann solltest Du Dich in der neuen Horoskop -Woche bei der Arbeit besonders anstrengen! Warum? Das verrät Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Fische vom 29.7. bis 4.8.2024. Lies jetzt alles zum Thema Liebe, Beruf und Gesundheit in Deinem kostenlosen Sternorakel.

Liebe und Partnerschaft

Ein neuer Flirt reagiert verschreckt, wenn Du allzu forsch vorgehst. Es kann immer wieder zu kleinen Auseinandersetzungen kommen, in denen Du vielleicht auch mal nachgeben solltest. Poche nicht auf Dein Recht. Für andere hast Du ein offenes Herz und Ohr. Mit viel Feingefühl gehst Du auf Deinen Partner oder Deine Partnerin ein. Vergiss nicht, was Du selbst brauchst. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer Recht hat, sondern darauf, die Gemeinsamkeiten herauszufinden.

Gesundheit und Fitness

Treibe Sport und nimm Dir Deine Auszeiten. Du bist unruhig und nervös. Nutze Deine Freizeit, um Deine innere Ruhe zu finden. Sorge für viel Schlaf, aber auch für geistige Diskussionen. Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um.

Beruf und Finanzen

Eine überraschende Entwicklung im Berufsalltag wirft Dich etwas aus der Bahn. Kremple die Ärmel hoch, starte durch, Du landest einen Volltreffer. Im Moment bist Du zwar noch nicht ganz aus einem belastenden Transit heraus, hast aber trotzdem gute Aspekte, um beruflich alles gut zu überstehen. Deine Pläne kommen an und werden gefördert.