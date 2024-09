Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 30.9. bis 6.10.2024

In der neuen Horoskop -Woche hast Du wieder die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen und Dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Lasse Dich leiten und entdecke im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 30.9. bis 6.10.2024 die Chancen, die Dir das Universum bietet.

Liebe und Partnerschaft



Eines ist sicher, es wird Dir in der nächsten Zeit nicht langweilig. Du musst Dich jetzt zusammenreißen, sonst handelst Du überdreht. Du neigst zu Unbesonnenheit und Übermut – Vorsicht! Der Zahn der Zeit nagt am Beziehungsleben, also bringe mehr Schwung und Abwechslung in den Alltag. Auch wenn Du nicht immer mit Deinem Schatz einer Meinung bist, akzeptiere es und lasse es nicht zwischen Euch stehen.

Gesundheit und Fitness

Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Mache einfach das, was Du wirklich tun möchtest, und genieße es. Lachen hält jung und ist wie eine Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele. Für Deine Gesundheit ist es wichtig, den Stress zu reduzieren.

Beruf und Finanzen

Für Deine geleistete Arbeit erhältst Du eine wohlverdiente und schöne Rückmeldung, die Dich motiviert und Lust auf mehr macht. Wenn Du Dich nicht von Zweck-Pessimismus beeinflussen lassen würdest, könntest Du diese Tage ungestört genießen. Biete Neidern im Job lieber keine Angriffsfläche. Egal welche Prüfung vor Dir liegt, Du wirst allen Anforderungen standhalten.