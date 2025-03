Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Die aktuelle Horoskop -Woche verlangt von Fische-Geborenen , den Fokus im Beruf wiederzufinden und auch einmal Veränderungen zu wagen. Der Versuch, dem Schicksal zu entkommen, ist wie das Schwimmen gegen den Strom. Was Du stattdessen machen kannst, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 31.3. bis 6.4.2025.

Liebe und Partnerschaft

Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer recht hat, sondern vielmehr darauf, die Gemeinsamkeiten herauszufinden. Bei einer Party kannst Du einem heißen Flirt nicht widerstehen. Wundere Dich nicht, wenn Dein Schatz eifersüchtig reagiert. Egal was Du tust, im Moment ist einfach alles falsch. Höre auf Deine innere Stimme, die Dir Deine Unabhängigkeit zeigt und Deine Neigungen als einen wichtigen Teil Deiner Persönlichkeit erkennt.

Gesundheit und Fitness

Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich. Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung. Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und Schlaf.

Beruf und Finanzen

Sich voll auf eine berufliche Sache zu konzentrieren fällt jetzt sehr schwer. Es gibt keine Krönung im Berufsleben? Achte mehr auf die Tatsachen, nicht auf Deine Traumbilder. Dann sitzt Du ganz oben. Beruflich steht alles wieder unter einem ganz guten Stern. Habe Vertrauen. Du musst Aufmerksamkeit erzeugen und Dich wichtig machen. Wenn Du im Hintergrund bleibst, werden Deine Fähigkeiten nicht erkannt.