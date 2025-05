Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

Liebe und Partnerschaft

Krankhafte Eifersucht bringt Leid auf beiden Seiten. Liebesbeziehungen werden stark begünstigt. Deine frechen Flirtsignale sind ganz schön ermutigend. Es gilt, gegensätzliche Bedürfnisse auszugleichen.

Gesundheit und Fitness

Entspanne Dich bei Massage und Musik. Du musst mit einem leicht gereizten Magen rechnen. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Halte Dein Herz frei von Wut und Hass.

Beruf und Finanzen

Verzettle Dich jetzt nicht in allzu viele Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss. Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben füllen Dich nicht aus. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt. Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles so wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist. Du hast immer wieder sofort einen guten Durchblick und schaffst es problemlos, gegebene Zusammenhänge transparent darzustellen.