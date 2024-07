Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Liebe und Partnerschaft

In Dein Liebesleben kommt viel frischer Wind, und tatsächlich könnte noch einiges zum Vorschein kommen, was Du bisher unterdrückt hast. Power, Bewegungsdrang und eine große Portion Leidenschaft machen aus Dir einen begehrten Menschen. Jetzt kommt Deine Stunde! Auf den richtigen Partner oder die richtige Partnerin wirkst Du wie ein Magnet. Jemand in Deinem Umfeld bemüht sich sehr stark um Dein Interesse.

Gesundheit und Fitness

Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen. Du machst zurzeit keinen Sport, also solltest Du auch nicht so viel naschen! Wenn Du einmal nüchtern und ehrlich Bilanz ziehen willst, wie es um Dein seelisches Gleichgewicht steht, dann ist das jetzt der richtige Moment. Schone Dich etwas, manchmal bist Du viel zu schnell aufbrausend.

Beruf und Finanzen

Zunächst bekommst Du Unterstützung von Kollegen, danach musst Du Dich aber selbst durchboxen. Achte also auf alle Signale. Nun hast Du eine kleine Verschnaufpause verdient. Schalte einfach einmal ab, gehe alles in Ruhe an und genieße die Stille der Natur. Wenn Du unzufrieden bist, so ist die Zeit günstig, Dir über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten zu prüfen. Lege Dich in der nächsten Zeit nicht mit Deinen Kollegen an.