Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 9.10. bis 15.10.2023

Die Sonne steht im Zentrum der Planetenbewegungen. Nimm Dir an ihr in der aktuellen Horoskop Woche ein Beispiel und stelle Dich selbst sowie Deine Gefühle und Bedürfnisse in den Mittelpunkt Deines Lebens. Das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 9.10. bis 15.10.2023 schenkt Dir positive Energie für jede Lebenssituation.

Liebe und Partnerschaft

Endlich steht Dir die Liebesgöttin wieder zur Seite. Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen. In der nächsten Zeit erlebst Du einige positive Überraschungen. Wenn Du Deine eingetretenen Pfade verlässt, wirst Du belohnt. In der Partnerschaft ist die Stimmung derzeit gut. Mit vielen gemeinsamen Unternehmungen kannst Du die Harmonie auch erhalten.

Gesundheit und Fitness

Ausreichend Schlaf ist wichtig. Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um. Verzichte auf Alkohol und Zigaretten, das wirkt Wunder. Es wird Dir guttun, Dein künstlerisches Hobby zu pflegen.

Beruf und Finanzen

Du bist fit und belastbar und neigst dazu, Dich den Herausforderungen des Lebens zuzuwenden. Wichtige Angelegenheiten erwarten Dich. Mit klaren Zielvorstellungen verschaffst Du Dir am Arbeitsplatz Respekt. Willst Du ein Spießer sein oder einer, der sich immer nur duckt? Oder willst Du der Mensch sein, der sich auch mal was traut? Bevor Du auf Dein Ziel losstürmst, überlege genau, was Du erreichen willst!