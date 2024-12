Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 9.12. bis 15.12.2024

Die neue Horoskop -Woche bringt Fische-Geborenen wieder inspirierende Botschaften der Astrologen. Was gibt es über Dein Liebesleben, Deine Gesundheit und Deinen Beruf zu berichten? Erfahre mehr über Dein Schicksal im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 9.12. bis 15.12.204.

Liebe und Partnerschaft

Mit der erforderlichen Besonnenheit erreichst Du positive Entwicklungen. Wenn Du zu Heftigkeit und Flüchtigkeit neigst, wird es kritisch. Sei offen für jede Chance, die sich Dir bietet. Es könnte die schönste Gelegenheit Deines Lebens sein. Nutze sie für Deine Zwecke! Momentan neigst Du zu Oberflächlichkeit und Ego-Trips, doch beides ist Gift für die Beziehung. Also strenge Dich mal wieder etwas mehr an. Organisiere Deinen Alltag so, dass mehr Zeit für das Liebesglück bleibt.

Gesundheit und Fitness

Das Atmen fällt Dir schwer? Reduziere Deinen Zigarettenkonsum! Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken! Nasche nicht so viel und reduziere Deinen Zuckerverbrauch.

Beruf und Finanzen

Beruflich lohnt es sich, kontrolliert zu bleiben, um positive Veränderungsmöglichkeiten zu erkennen. Hektik macht zu viel kaputt. Beherzt nimmst Du jede Herausforderung an und bist dabei auch erfolgreich. Festige die jetzige Situation, bevor Du Dich auf das nächste Ziel stürzt. Die Welt und der Erfolg stehen Dir offen – Du musst nur den ersten Schritt wagen.