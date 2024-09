Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 9.9. bis 15.9.2024

Liebe und Partnerschaft

Du verspürst Lust auf kulturelle Veranstaltungen und nette Geselligkeit. In der kommenden Zeit hast Du mit Stolpersteinen zu rechnen, die es zu umgehen gilt. Nicht immer fliegt einem alles zu, man muss etwas dafür tun! Ein Seitensprung sollte Dich nicht belasten, die alte Beziehung ist schon lange kaputt. Es kriselt in Deiner Beziehung ganz gewaltig. Sei absolut ehrlich, sonst werden sich die Notlügen sehr schnell rächen.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit. Dennoch fühlst Du Dich manchmal ausgelaugt und hundemüde. Bestleistungen sind daher derzeit kaum möglich. Reduziere Dein Pensum und ruhe Dich aus.

Beruf und Finanzen

Beruflich solltest Du jetzt etwas mehr Konzentration zeigen. Du sprühst vor Energie und zündenden Ideen und weißt genau, was Du willst. Alles, was Du anfasst, gelingt Dir. Jetzt durchstarten! Warum verkriechst Du Dich? Jeder weiß, was Du leistest und das Lob hast Du Dir verdient. Das Arbeitsklima ist prächtig und der Job macht so richtig Spaß.