Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 7.4. bis 13.4.2025

Das gratis Wochenhoroskop für Fische vom 7.4. bis 13.4.2025 beschreibt Dir Deine Zukunft. S ich seinem kosmischen Schicksal zu widersetzen, hat oft keinen Sinn, denn Du kannst die aktuelle Sternenkonstellation nicht beeinflussen. Höre, was die Sterne Deinem Sternbild Fische für die nächste Horoskop -Woche raten, und l enke Deine Energie lieber in die richtige Bahn.

Was Deinem Sternzeichen Fische sonst noch für Liebe, Gesundheit und Beruf vorherbestimmt ist, erfährst Du unter:

Liebe und Partnerschaft

Denke lange darüber nach, ob Dein Verhalten immer richtig ist, setze Deine Empfindungen und Impulse in die Tat um. Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht! Du erlebst einen Überschwang an Gefühlen, und Lachen und Tränen liegen sehr eng beieinander. Meist zeigst Du Dich von Deiner besten Seite. Ein frecher Flirt kann ins Auge gehen. Sei nicht zu übermütig.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Lehne Dich zurück und genieße die Stille. Treibe Sport und nimm Dir Deine Auszeiten. Du musst raus, brauchst Tapetenwechsel und Veränderungen.

Beruf und Finanzen

Beruflich wird es unruhig, schaffe Dir einen vernünftigen Ruhepol. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wenn sich also die Stimmung am Arbeitsplatz eintrübt, nimm’s einfach gelassen hin. Du bist mit Deiner Arbeit ein wenig unzufrieden und trittst irgendwie immer auf der Stelle. Handle jetzt klug und wohlüberlegt. Als Vertreter des Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst.