Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 2.6. bis 8.6.2025

Die nächste Horoskop -Woche eröffnet Dir neue Chancen und Möglichkeiten, um im Job und in der Liebe erfolgreich zu sein. Die astrologischen Weisheiten aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 2.6. bis 8.6.2025 zeigen Dir, was für Dein Sternzeichen jetzt wichtig ist.

Liebe und Partnerschaft

Du bist immer noch träge und kraftlos und möchtest Dich am liebsten verkriechen. Spiele mit offenen Karten, dann fühlst Du Dich besser. Dein Schatz hat zurzeit andere Bedürfnisse als Du. Nachbohren hilft jetzt gar nichts. Wenn Du bezaubernd lächelst, erfüllt Dir jemand Deinen Herzenswunsch. Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, turnt Dich so richtig an.

Gesundheit und Fitness

Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Deine Ernährung trägt nicht gerade zur Erhaltung Deiner Gesundheit bei. Eine erhoffte Bestätigung wirkt beruhigend auf Deine Nerven. Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform.

Beruf und Finanzen

Du bist schlagfertig und wach. Die Kommunikation ist gut, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Begegne dem Alltag locker und sieh gelassen auf die Arbeitswelt. Du warst fleißig und hast Dich angestrengt. Jetzt kannst Du alles etwas langsamer angehen. Im Moment willst Du mal wieder Deinen starken Drang nach Freiheit ausleben. Du weißt, was Du willst und kannst, bist pflichtbewusst und diszipliniert.