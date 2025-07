Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

In der nächsten Horoskop -Woche laufen Frau und Mann im Sternzeichen Fische Gefahr, die Harmonie in Liebe und Beruf zu zerstören. Befolge den Rat der Sterne aus dem aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 21.7. bis 27.7.2025 und schütze Dich vor einer falschen Richtungsentscheidung.

Kosmischen Beistand in allen Lebenslagen findet Dein Sternzeichen Fische auch hier:

Liebe und Partnerschaft

Super Flirtsignale, aber nicht jeder Lockruf hält, was er verspricht. Du bist nicht zu durchschauen, das macht den Umgang mit Dir sehr spannend. Singles haben tolle Aussichten, ihr Herz zu verschenken. Der Liebesplanet hält einige Überraschungen und Erfüllungen für alle bereit. Kritisiere Deinen Schatz nicht, würdige lieber seine Talente und Stärken.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir einen Frischekick, das macht locker und Du bist gut drauf. Nimm Dir mehr Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Du achtest viel zu viel auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport.

Beruf und Finanzen

Am liebsten arbeitest Du ruhig und ohne Zeitdruck. Damit dies so bleiben kann, musst Du eventuell Deinen bisherigen Arbeitsablauf umstellen. Dir fehlt anscheinend die richtige Herausforderung gegen Deine Langeweile! Du brauchst Dich beruflich gar nicht groß anzustrengen, alles läuft auf Dich zu. Riskiere nur, was Du auch verantworten kannst.