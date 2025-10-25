Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Liebesangelegenheiten stehen in der nächsten Horoskop -Woche unter keinem guten Stern. Was Fische-Frauen und Fische-Männer noch alles erwarten können, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 27.10. bis 2.11.2025 mit den aktuellen astrologischen Nachrichten.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst Dich partnerschaftlich nicht beklagen. Heiße Liebesnächte wird es wohl nicht geben, aber tiefe gedankliche Übereinstimmungen. Überrenne Deinen Schatz nicht, sondern nähere Dich ihm lieber behutsam. Falle jetzt nicht auf jedes schöne Gesicht herein, das ein Abenteuer zu versprechen scheint. Schaue hinter die Fassade. Deine seelische Zufriedenheit wirkt ausgleichend. Versprich trotzdem in der Liebe nichts, was Dir später vielleicht leid tun könnte.

Gesundheit und Fitness

Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. Wenn Du Dich mehr sportlich betätigst, geht es Dir glänzend. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Dein Wille ist ungebremst und Du solltest diesen einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Kondition auszubauen. Treibe Sport!

Beruf und Finanzen

Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig. Du bist schlagfertig und wach. In einer Gesprächsrunde überzeugst Du durch treffende Argumente. Dein Pflichtbewusstsein in allen Ehren, aber Du bist nicht der einzige Mitarbeiter. Lasse Dich nicht unterkriegen, auch wenn sich der Erfolg erst nach schwerem Einsatz abzeichnet. Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg.