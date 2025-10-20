Wochenhoroskop Fische: So wird die aktuelle Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Fische-Frau und Fische-Mann können sich auf diese Horoskop -Woche freuen, denn die kosmischen Aussichten für Liebe, Gesundheit und Beruf sind viel versprechend. Das Wochenhoroskop für Fische vom 20.10. bis 26.10.2025 zeigt Dir, was Du im Leben erreichen kannst, aber handeln musst Du selbst in Deiner aktuellen Lebenssituation.

Jage nicht der Vergangenheit hinterher, sondern schaue mit den Horoskopen für das Sternbild Fische in die Zukunft :

Liebe und Partnerschaft

In Deiner Beziehung kannst Du Dich auf jede Menge Romantik freuen. Allerdings tappst Du derzeit in fast jedes Fettnäpfchen, das man Dir aufstellt. Streite also nicht, verschiebe Konflikte lieber auf später. Momentan ist keine gute Zeit für Diskussionen. Das Leben signalisiert Veränderungen in vielerlei Hinsicht, besonders im zwischenmenschlichen Bereich. Beziehungen können sich wandeln. Dein Partner bzw. Deine Partnerin denkt, fühlt und handelt ganz anders, als Du es Dir vorstellst.

Gesundheit und Fitness

Mache einfach das, was Dir guttut, und genieße es. In den nächsten Tagen wirst Du spürbar ausgeglichener sein. Deine Gesundheit zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend. Eine Saftkur würde Deinem Immunsystem sehr guttun.

Beruf und Finanzen

Du befindest Dich jetzt in einer aktiven Phase, voller Energie und Unternehmungslust. Du brauchst etwas, woran Du Deine Kräfte messen kannst. Setze Deine Power für die richtige Sache ein und vermeide unnötigen Stress. Entscheide klar, was wirklich wichtig ist. Im Grunde bist Du gutmütig und freundlich, aber wenn jemand mit Deinem Schatz flirtet, kann Deine Reaktion durchaus sarkastisch ausfallen.