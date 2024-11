Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 11.11. bis 17.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Für Singles ist die Zeit sehr erfolgversprechend! Du solltest jetzt die Weichen für eine harmonische Liebeszukunft stellen. Jemand in Deinem Umfeld bemüht sich sehr stark um Dein Interesse. Liebesbeziehungen werden stark begünstigt. Ob liiert oder solo, Du kommst schnell in Kontakt.

Gesundheit und Fitness

Achte auf giftfreie Nahrungsmittel! Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Dir ein Ziel gesetzt hast, dann ist es jetzt an der Zeit, es zu verwirklichen. Räume alles aus dem Weg und gehe unbeirrbar ans Werk. Du solltest eine Korrektur in Deinen Lebenszielen vornehmen. Es drängt Dich jetzt, etwas Sinnvolles zu tun und Klarheit zu schaffen. Beruflich stehen Dir anstrengende Zeiten bevor, denn Du wirst immer wieder mit Arbeit überhäuft. Bleibe gelassen, das geht vorüber. Mit Vorgesetzten ist insbesondere jetzt in der Krise nicht immer gut Kirschen essen. Berufliche Wünsche müssen noch etwas warten.