Wochenhoroskop Fische: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Wirst Du in Zukunft von purer Liebe erfüllt sein? Oder die Karriereleiter hinaufsteigen? Schaue ins Wochenhoroskop für Fische vom 8.12. bis 14.12.2025 und erfahre, was diese Horoskop -Woche laut der Astrologie Deinem Sternzeichen bringt.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz wird Deinen Vorstellungen nicht zustimmen. Nach zärtlichem Liebesgeflüster erwacht eine feurige Leidenschaft. Du bist in den nächsten Tagen ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren. Du hast buchstäblich ins Schwarze getroffen. Partnerschaften blühen auf und sind harmonisch und liebevoll wie nie.

Gesundheit und Fitness

Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichende Bewegung. Halte Dich zurück, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank. Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt eine Aufgabe in der Öffentlichkeit betreust, kannst Du große Erfolge erzielen. Du wirst von allen akzeptiert und geliebt. Du bist bald so weit, die Belohnung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Im Moment erhältst Du von allen Seiten Rückendeckung. Dadurch gelingt es Dir, endlich einmal ganz sachlich und nüchtern vorzugehen. Habe Mut, in einer kniffeligen Sache über Dich hinauszuwachsen.