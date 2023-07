Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Erwartet Dich ein emotionales Schicksal oder pures Glück und Liebeslust in der neuen Horoskop Woche? Die Sterne kennen die Antwort. Alles Wichtige über die Zukunft erfahren im Sternbild Jungfrau Geborene hier im aktuellen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 10.7. bis 16.7.2023.

Liebe und Partnerschaft

Höchste Zeit herauszufinden, wie viel Freiraum jeder braucht, um sich in der Beziehung noch weiterentwickeln zu können. Mal ganz ehrlich, manchmal wirkst Du so, als ob Du kein Wässerchen trüben könntest. Doch hinter der eleganten Fassade kann es ganz schön brodeln. Du bist in absoluter Topform und der Mond beflügelt Deine Fantasie. Lasse Dich jetzt einfach treiben und hinterfrage nichts. Jetzt kannst Du Deine Gefühle leicht mitteilen. Dadurch verlaufen Gespräche mit Deinem Gegenüber besonders gut. Man versteht Dich.

Gesundheit und Fitness

Bringe andere zum Lachen, das macht auch Dich glücklich. Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Mache keine Zugeständnisse, lade lieber Deine Akkus neu auf. Du fühlst Dich sehr schlapp und solltest einmal mehr trinken.

Beruf und Finanzen

Du hast jetzt den notwendigen Rückenwind, den Du für Deine Aufgaben brauchst. Du fühlst Dich wohl und kannst alles erledigen, machst aber mehr Flüchtigkeitsfehler, als Dir lieb ist. Deinen Wunsch nach mehr Erkenntnis und innerem Wachstum verbindest Du mit Intuition und Fantasie. Dadurch sind manche Themen nicht richtig greifbar. Nutze günstige Konstellationen für die Stabilisierung Deiner Stellung und das Erklimmen der Erfolgsleiter. Dann ergeben sich auch Aufstiegschancen.