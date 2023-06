Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 12.6. - 18.6.2023

Wer das Glück in der Zukunft in beiden Händen halten möchte, sollte sich das Horoskop für die aktuelle Woche ganz genau ansehen. Im Wochenhoroskop für Jungfrau vom 12.6. bis 18.6.2023 sehen die Sterne eine Zeit voller Visionen und Selbstvertrauen.

Liebe und Partnerschaft

Der Sinn einer Partnerschaft besteht darin, die goldene Mitte zu finden. Verkneife Dir besser Deine zynischen Bemerkungen. Paare und auch Singles erleben Wochen voller Innigkeit. So schön der Traum von der perfekten Liebe auch ist: Du lebst in der Realität, und die will gestaltet werden.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Mache keine Zugeständnisse, lade lieber Deine Akkus neu auf. Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig.

Beruf und Finanzen

Du entfaltest jetzt Deine ganze Energie, kannst aber Schwierigkeiten haben, sie richtig dosiert einzusetzen. Wähle eine starke Herausforderung. Bloß nicht von Skeptikern bremsen lassen. Du liegst voll im Trend. Dein Wort hat Gewicht - auch bei Verhandlungen.