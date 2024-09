Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 16.9. bis 22.9.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Jungfrau vom 16.9. bis 22.9.2024 bietet Dir wertvolle Einblicke in die neue Horoskop -Woche . Welchen Einfluss haben die Sterne auf Liebe, Gesundheit und Beruf? Erfahre hier, in welchem Lebensbereich Du besonders achtgeben sollten.

Liebe und Partnerschaft

Deine Gefühle und Emotionen kommen zur Ruhe. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positiven Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor. In Deiner Partnerschaft solltest Du Dich jetzt auf erotische und liebevolle Momente konzentrieren. Auch Singles sollten nicht zu Hause bleiben. Enttäuscht Dich jemand, dann neigst Du zu unberechenbaren Impulsivhandlungen. Bewahre Ruhe, sonst schadest Du nur Dir selbst.

Gesundheit und Fitness

Sportlich wächst Du jetzt förmlich über Dich hinaus. Keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl, und das ist wichtig. Schlemmen ist zurzeit nicht angesagt, leider. Du solltest den Gürtel lieber etwas enger schnallen und öfter auf die Waage steigen. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos.

Beruf und Finanzen

Nimm jetzt die Dinge in Angriff, vor denen Du bisher zurückgescheut bist. Teamwork heißt in beruflicher Hinsicht das Zauberwort. Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn Du gut mit anderen zusammenarbeitest. Jetzt kannst Du Dich auf eine Arbeit stürzen, für die bisher die nötige Kraft gefehlt hat. Wandle bei Deinen Kollegen Skepsis und Misstrauen in Zuversicht.