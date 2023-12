Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 4.12. bis 10.12.2023

Sternenkundler sind sich einig, dass Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau in der aktuellen Horoskop Woche Ruhe brauchen , um eine wichtige Richtungsentscheidung treffen zu können . Höre auf ihren Rat, denn es geht schließlich um Deine Zukunft. Weitere Astro-Tipps schenkt Dir das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 4.12. bis 10.12.2023 .

Liebe und Partnerschaft

Wenn auch etwas später als bei Anderen, aber auch zu Dir kommt das Liebesglück. Zärtliche Stunden und erotische Highlights bleiben nicht aus. Genieße eine besinnliche Zeit, ohne dass Du melancholisch wirst. Positive Gedanken helfen und bringen Erleichterung. Vergiss trotzdem nicht, wichtige Dinge zu klären. Du bist genussfreudig und vital und reißt viele mit Deinem Feuer mit. Die Liebe winkt!

Gesundheit und Fitness

Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Doch passe auf, dass Du nicht bald unter Schlaflosigkeit leidest.

Beruf und Finanzen

Du neigst jetzt zu gedanklichen Kurzschlüssen und Fehlurteilen. Sei darum doppelt besonnen und überstürze nichts. Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder einen anderen Wirkungskreis. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt. Zweifle nicht an Deinem Können und an Deinem Erfolg. Angst und Hoffnungslosigkeit sind der Nährboden für Misserfolg.