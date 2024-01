Wochenhoroskop Jungfrau: Deine Horoskop Woche vom 8.1. bis 14.1.2024

Im aktuellen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 8.1. bis 14.1.2024 verrät die Astrologie Deinem Sternzeichen, in welchem Lebensbereich es gerade gut läuft. Nimm Dein Schicksal in der neuen Horoskop Woche selbst in die Hand, dann kannst Du die Zukunft auch zum Positiven wenden.

Die Horoskope für Jungfrau schenken Dir einiges an Inspiration für wichtige Richtungsentscheidungen in der Zukunft :

Liebe und Partnerschaft

Organisiere Deinen Ablauf, dass mehr Zeit für das Liebesglück bleibt. Wenn jetzt der Funke überspringt, brennt Dein Herz lichterloh. Du bohrst zu viel in der Partnerschaft. Erheblicher Streit liegt in der Luft. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Partner bzw. der Partnerin liegt Ihr Euch bald selig wieder in den Armen. Also bereite Dir jetzt keine schlaflosen Nächte mehr.

Gesundheit und Fitness

Mache Dir keinen Terminstress und lasse Dich nicht zu Entscheidungen drängen. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein. Es geht Dir zurzeit einfach blendend. Reduziere Genussgifte und übertreibe nicht weiterhin so maßlos.

Beruf und Finanzen

Um den Karrierelift in Bewegung zu setzen, musst Du Dich Konflikten stellen. Deine Pläne kommen an und werden gefördert. Erledige so viel Arbeit wie möglich. Du hast mächtigen, geistigen Aufwind dafür. Höre anderen zu und denke darüber nach. Über Deine starken Aktivitäten kannst Du immer wieder mit neuen Herausforderungen rechnen. Es wäre gut, alles einmal richtig durchzuplanen.