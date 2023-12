Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

In der nächsten Horoskop - Woche erhalten Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau Bestätigung in Liebe, Gesundheit und Beruf, wenn sie ihre Energie entsprechend einsetzen. Worauf es im jeweiligen Lebensbereich ankommt, verraten die Sternenkundler im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 1.1. bis 7.1.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Ein liebevoller Mensch an Deiner Seite, eine überraschende Einladung, freue Dich! Es fällt Dir nicht leicht, nachzugeben. Aber es wäre angebracht, das zu tun. Wenn Du jetzt zu viel Wert auf Äußeres und auf die Meinung anderer legst, schränkst Du Dich selbst unnötig ein. Du brauchst eine freie Entfaltung. Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt nichts. Das soll eben jetzt nicht sein, lasse los.

Gesundheit und Fitness

Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Jetzt muss die Entspannung an erster Stelle stehen, sonst übernimmst Du Dich. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu.

Beruf und Finanzen

Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz, Du wirst keinen bekommen. Durch unüberlegtes Handeln im Beruf, kannst Du in eine verzwickte Lage kommen. Am Ende wirst Du es aber erreichen, dass Dir Deine Kollegen den wohlverdienten Respekt zollen. Sachbezogene Geschäftsverhandlungen sind begünstigt.