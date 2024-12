Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 30.12.2024 bis 5.1.2025

Deine astrologische Woche für das Sternzeichen Jungfrau hält einiges für den Start ins neue Jahr bereit. Erfahre in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 30.12.2024 bis 5.1.2025 alles Wichtige rund um die Lebensbereiche Liebe, Gesundheit, Beruf und Finanzen. Welche Bereiche bieten Dir in der nächsten Horoskop -Woche Chancen und welche stellen Dich vor Herausforderungen?

Liebe und Partnerschaft

Bevormundung erträgst Du nicht. Dein Partner oder Deine Partnerin meint es aber auch nicht so. Dein Geist ist offen und empfänglich, sodass Du nicht nur die verbalen Äußerungen Deines Schatzes verstehst, sondern auch seine Emotionen. Trotzdem merkst Du nicht, dass er einen Liebesbeweis braucht. Leider zieht er sich immer mehr zurück, und Du scheinst das nicht zu bemerken.

Gesundheit und Fitness

Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Zurzeit bist Du gut gelaunt, aber auch sehr belastbar. Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas!

Beruf und Finanzen

Du kommst nicht gut an und solltest deswegen Deine Pläne und Ideen noch eine Weile in der Schublade liegen lassen. Du musst etwas mehr Selbstdisziplin aufbringen, wenn Du alle Aufgaben bewältigen willst, die man Dir übertragen hat. Wenn Du lange überlegst, können Dir andere zuvorkommen. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten Dich zum Umdenken anregen.