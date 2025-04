Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 14.4. bis 20.4.2025

Kompromissbereitschaft, Mut und ausgleichende Entspannung werden Dich in der nächsten Horoskop -Woche in eine glückliche Zukunft führen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Jungfrau vom 14.4. bis 20.4.2025 hat detaillierte Tipps und astrologische Botschaften für Dich.

Liebe und Partnerschaft

Wenige Worte sagen oft viel mehr als viele. Besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn von Herzen liebst. Trotz kleiner Missstimmung erlebst Du sehr erotische und beglückende Stunden. Wer sensibel ist, verspürt ein traumhaftes Liebeserleben. Hast Du überhaupt noch die Kraft, um Dich richtig durchzusetzen? Schalte komplett ab, um den Kopf für Neues freizubekommen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform. Du fühlst Dich schwach. Nimm morgens Wechselbäder, das bringt Dich in Schwung. Mit etwas mehr Geduld schonst Du Deine Kräfte. Du neigst dazu, Dich zu überschätzen, die Energie lässt nach. Du hast zwar noch genügend Kraft für den Alltag, aber Deine Akkus könnten trotzdem etwas Power vertragen. Eine Fahrradtour am Wochenende wäre gut.

Beruf und Finanzen

Erst wenn Du lästiges erledigt hast, kannst Du richtig entspannen. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Du entwickelst eine gewisse Geradlinigkeit bei der Verfolgung der gesetzten Ziele. Das gehört nicht unbedingt zu Dir, kommt aber gut an. Belaste Dich nicht nur mit Verpflichtungen, sondern gehe alles in Ruhe an. Nur so entkommst Du dem Alltagsstress! Unerwartet entsteht zwischen Dir und den Kollegen ein neuer Zusammenhalt.