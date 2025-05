Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Die Astrologie deutet die Zusammenhänge zwischen der Sternenkonstellation und allen Lebensbereichen. Auch für Jungfrauen haben die Sternenkundler im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 19.5. bis 25.5.2025 wieder kosmische Tipps für Liebe, Beruf und Gesundheit. Erfahre in der nächsten Horoskop -Woche, was die Sterne Dir raten.

Entdecke weitere kosmische Botschaften für Jungfrau-Gebor ene in den Horoskopen bei TAG24:

Liebe und Partnerschaft

Deine intellektuelle Kontrolle versagt, Du zerfließt in Glücksgefühlen. Du glaubst, die Welt wolle Dir das Leben schwer machen und hätte sich gegen Dich verschworen. Das ist ein Hirngespinst. Denke positiv! Die Liebe kommt – wenn auch etwas später. Du wirst eine angenehme Zeit erleben und Dich rundum glücklich fühlen. Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen, und Dein Verhalten ist langsam eine Zumutung für Deine Beziehung.

Gesundheit und Fitness

Du verspürst eine innere Unruhe – mache einen Spaziergang! Solltest Du nicht schon lange mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen? Du fühlst Dich besser, wenn Du Deine schlechten Essgewohnheiten ablegst. Überschätze Dich nicht. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich ganz schnell ausgelaugt.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest und alles, was Du schon seit Langem aufgeschoben hast, kannst Du jetzt erfolgreich erledigen. Viel gute Laune und Unternehmungslust – genau das erwartet das ganze Team von Dir. Du bist nun eben einmal das Zugpferd für alle. Zeige ein offenes Ohr für jedes Problem und setze Dich auch für andere ein – Du bringst die richtige Stärke dafür mit. Mit Vorgesetzten ist insbesondere jetzt in der Krise nicht immer gut Kirschen essen. Berufliche Wünsche müssen noch etwas warten.