Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 14.7. bis 20.7.2025

Im Liebesleben könnte es für Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche kaum besser laufen. Die Planetenbewegungen kündigen an, dass es in den anderen Lebensbereichen Gesundheit und Beruf etwas zurückhaltender wird. Mehr Prognosen findest Du im Wochenhoroskop für Jungfrau vom 14.7. bis 20.7.2025.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin ist jetzt sehr empfänglich für eine große Portion Streicheleinheiten. Du überforderst Deinen Schatz, wenn Du zu viel von ihm erwartest. Du spürst das Blut deutlich pulsieren. Falls Du Single bist, fliegst Du im Moment auch gern von Blume zu Blume, insbesondere im erotischen Bereich. Erst jetzt wirst Du langsam richtig munter. Du bist aufgeweckt und überdreht. Starte in eine schwungvolle und erlebnisreiche Zeit.

Gesundheit und Fitness

Lehne Dich zurück und genieße die Stille. Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Mache eine Reise! Gönne Deinem Magen einige Zeit Schonkost.

Beruf und Finanzen

Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist. Es gibt jetzt beruflich viel zu tun für Dich und alles wird etwas schwieriger. Plane daher alles rechtzeitig und achte auf Struktur. Im Moment erhältst Du wenig Unterstützung. Daher ist es wichtig, sich die Kräfte und auch die Zeit sehr gut einzuteilen. Das, was Du am Arbeitsplatz aussendest, kommt auf Dich wieder zurück.