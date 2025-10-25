Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 27.10. bis 2.11.2025 warnt davor, dass Schuldgefühle die Liebe blockieren. Ein Blick in die Zukunft verrät aber, dass die Chancen auf eine glückliche Liebe, Gesundheit und Erfolg im Beruf in der nächsten Horoskop -Woche hervorragend sind. Es kommt darauf an, was Du daraus machst.

Liebe und Partnerschaft

Du wägst genau ab, ob sich ein Flirt wirklich lohnt. Du wirst in der Liebe gerade nicht von guten Konstellationen verwöhnt. Nutze Deine Ausgeglichenheit für eine offene Aussprache, bleibe bei der Wahrheit und beschönige nichts, es kann nur besser werden. Unbedachte Worte können leicht zu Missverständnissen und Streit führen. Trotzdem musst Du nicht alles auf die Goldwaage legen.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst mehr Schlaf, sonst hältst Du nicht durch. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft. Du achtest viel zu viel auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um. Schalte einmal ganz bewusst ab.

Beruf und Finanzen

Du wirkst sehr freundlich, bist aber oft weit weg mit den Gedanken. Sicher bist Du auf der Suche nach neuen Inspirationen und Herausforderungen. Auf Kritik solltest Du nicht übertrieben reagieren. Prüfe ehrlich und souverän, was man Dir damit sagen will, und ziehe Deinen Nutzen daraus. Lasse Dich nicht unterkriegen und gehe Deinen Weg. Es entwickelt sich alles sehr positiv, und Du kannst wirklich richtig genießen. Am liebsten arbeitest Du ruhig und ohne Zeitdruck. Damit das so bleiben kann, musst Du eventuell Deinen bisherigen Arbeitsablauf umstellen.