Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die aktuelle Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

In der neuen Horoskop -Woche kann Dein Körper wieder neue Energie tanken. In welchem Lebensbereich es richtig spannend wird, weiß das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 13.10. bis 19.10.2025.

Liebe und Partnerschaft

Fragen, warum Dinge so geschehen, tauchen immer wieder auf, und nicht immer findet man eine direkte Antwort darauf. Vertraue, frage nicht. Deine Ausstrahlung kommt nicht an, tue etwas dagegen. Halte fest, was Dir guttut, solange das auf Gegenseitigkeit beruht. Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht.

Gesundheit und Fitness

Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen. Du brauchst Dir jetzt keine Gedanken um Deine Gesundheit zu machen. Insbesondere, wenn Du in allen Dingen weiterhin maßvoll bist. Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Lasse Deine Schlafstelle auf Störungen untersuchen.

Beruf und Finanzen

Kleine Komplimente und Anerkennung gegenüber Mitarbeitern wirken Wunder. Für Deine fortschrittlichen Ideen kannst Du Dich bedenkenlos einsetzen. Jemand macht Dir im Job einen verlockenden Vorschlag. Du bekommst Unterstützung bei Deiner Arbeit, das bringt Dich voran.