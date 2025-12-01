Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die neue Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Sternenkundler sind sich einig, dass Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau in der neue Horoskop - Woche Ruhe brauchen , um eine wichtige Richtungsentscheidung treffen zu können . Höre auf ihren Rat, denn es geht schließlich um Deine Zukunft. Weitere Astro-Tipps schenkt Dir das gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 1.12. bis 7.12.2025 .

Laut den Horoskopen für Jungfrau gibt es i n Liebe, Beruf und Gesundheit noch mehr zu beachten :

Liebe und Partnerschaft

Eine unerwartete Begegnung bringt Unruhe, aber auch viel frischen Wind. Wenn bei Deinem Schatz die Nerven blank liegen, solltest Du den Überblick behalten. Brisante Flirtsignale wecken Deinen Jagdtrieb. Power, Bewegungsdrang und eine große Portion Leidenschaft machen aus Dir einen begehrten Menschen. Jetzt kommt Deine Stunde!

Gesundheit und Fitness

Körperlich solltest Du Dich unbedingt schonen. Geistig anspruchsvolle Arbeiten hingegen gelingen Dir sehr gut. Kennst Du das Sprichwort: „Wer nicht hören will, muss fühlen“? Du hast ein Energiehoch und darfst Dir alles zumuten. Wenn Du so weitermachst, bekommst Du gesundheitlich schlechte Karten.

Beruf und Finanzen

Sich voll auf eine berufliche Sache zu konzentrieren, fällt jetzt sehr schwer. Du hast verspielt, sorge für Schadensbegrenzung. Keine Angst vor Veränderung - was die anderen können, hast Du schon längst drauf. Du weißt genau, welche Register Du ziehen musst, um Dein Ziel zu erreichen.