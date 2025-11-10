Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die aktuelle Woche vom 10.11. bis 16.11.2025

Eine wichtige Richtungsentscheidung sollte das Sternzeichen Jungfrau in der aktuellen Horoskop -Woche nicht leichtfertig treffen. Erhalte durch das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 10.11. bis 16.11.2025 eine klare Sicht auf Deine Zukunft. Hier findest Du nützliche Ratschläge, Anregungen und Warnungen zu den Bereichen Partnerschaft, Beruf und Gesundheit.

Es gibt noch mehr, was Dir Astrologen über das Tierkreiszeichen Jungfrau verraten können :

Liebe und Partnerschaft



Du bist momentan sehr anlehnungsbedürftig und brauchst jemanden, dem Du blind vertrauen kannst. Im Moment ist Deine Beziehung nicht besonders beständig. Es fällt Dir schwer, ehrlich über Deine Gefühle zu sprechen. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe, Gefühlsbande könnten reißen. Doch Du bist ein Sonnenkind, und das spürst Du auch jetzt: Alle Liebesplaneten werden bald günstig stehen und Dir Freude bereiten.

Gesundheit und Fitness

Dein Energielevel schwankt, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Es kann Dich fast erdrücken, wenn Du ständig Deine Gefühle versteckst, um nach außen stark und kontrolliert zu wirken. Setze Dich nicht unter Erfolgszwang; Dein Rücken könnte empfindlich reagieren. Frische Luft und regelmäßige Bewegung fördern Deine Konzentration und Dein Wohlbefinden.

Beruf und Finanzen

Dein Wort hat Gewicht, gerade bei Verhandlungen. Zu oft hast Du nur getan, was andere von Dir erwartet haben, und das sorgt jetzt für innere Konflikte. Ändere es! Mehr Selbstvertrauen gewinnst Du nur, wenn Du etwas wagst. Dabei wirst Du merken, dass Du robuster bist, als Du denkst. Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und eigenständig, das bringt Dir die besten Ergebnisse.