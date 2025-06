Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 2.6. bis 8.6.2025

Krebse müssen sich in der neuen Horoskop -Woche auf ein paar bittere Wahrheiten einstellen. Alle kosmischen News findet Dein Tierkreiszeichen jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Krebs vom 2.6. bis 8.6.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du hast beim anderen Geschlecht gute Chancen, jemand erliegt Deinem Charme. Suche die Nähe von Leuten, die Dir rundum guttun. Sei offen für neue Kontakte, für andere Ideen und Argumente. Das belebt! Du hast eine starke Phase. Du kannst Dich jetzt verlieben und endlich genau den Richtigen bzw. die Richtige finden. Deine Ausstrahlung ist einfach zauberhaft. Die Venus verspricht Deinem Liebesglück eine erfüllte Zweisamkeit.

Gesundheit und Fitness

Trinke mehr Wasser, das entgiftet Deinen ganzen Körper. Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe so oft es geht. Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun.

Beruf und Finanzen

Du startest neu durch und bist dankbar für zukunftsorientierte Vorschläge. Im Hinblick auf Deine geschäftlichen Angelegenheiten solltest Du Dich zurückhalten. Du bist imstande, auch komplizierte Zusammenhänge zu erfassen und zu einem positiven Ergebnis zu bringen. Bleibe dabei auf dem Teppich. Mit Vernunft und Verantwortungsgefühl legst Du eine wichtige Basis für Deine Weiterentwicklung. Achte auf Signale von außen.