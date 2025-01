Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Die Astrologen haben auch in der neuen Horoskop -Woche spannende Lebensweisheiten für das Sternzeichen Krebs zusammengetragen. Egal, in welcher Lebenssituation, ob in Liebesdingen, Finanzen oder Gesundheit, die Himmelskörper haben eine Botschaft für Dich! Finde heraus, was im aktuellen Wochenhoroskop für Krebs vom 20.1. bis 26.1.2025 geschrieben steht und bereite Dich auf eine vielversprechende Woche vor!

Liebe und Partnerschaft

Du spürst, dass Du in Deiner Partnerschaft eine Entscheidung treffen musst. Tue es auch! Auch wenn Du jemanden magst und ihm vertraust, so ist es nicht sicher, dass es umgekehrt genauso ist. Frage nach, bevor Du Pläne machst. Du bist Deinem Partner oder Deiner Partnerin gegenüber nicht sehr kompromissbereit. Mit harten Worten wirst Du Dir nicht einig werden. Zeige mehr Gefühl. Es mangelt in Deiner Beziehung am nötigen Feingefühl füreinander.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich noch schonen. Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen – mehr geht nicht.

Beruf und Finanzen

Eine überraschende Entwicklung im Job bringt Dir Erleichterung. Wenn Du Dich an neuen Projekten nicht beteiligst, ersparst Du Dir viel Ärger. Deine Aktivitäten stagnieren, und Deine Ziele verlieren sich in unbestimmbare Ferne. Daraus ergeben sich Missstimmungen, die aber vorübergehen. Geschäfte, Jobprojekte und Verhandlungen kommen jetzt erst richtig in Gang.