Wochenhoroskop Krebs: So wird diese Woche vom 4.8. bis 10.8.2025

Vertraust Du Dir selbst und Deiner Bestimmung? Die Sterne laden alle im Sternzeichen Krebs in dieser Horoskop -Woche zu mehr Selbstbewusstsein ein, um ihre Zukunft selbst zu gestalten und wegweisende Richtungsentscheidungen zu treffen. Welche positiven Effekte diese Energie auf Dein Leben haben kann, erfährst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Krebs vom 4.8. bis 10.8.2025.

Liebe und Partnerschaft

Deine Antennen stehen auf Empfang. Kein Blick, keine Geste entgeht Dir. Jetzt kommt es zu Überraschungen, ungewöhnlichen künstlerischen Genüssen oder extravaganten Liebesbeziehungen. Es knistert so richtig. In den richtigen Armen könntest Du vor Glück platzen. Worauf wartest Du? Greife zu, das Glück ist ganz nahe. Venus macht Dich ungemein charmant. Kein Wunder, dass Dir die Herzen zufliegen.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst ganz dringend Zeit für Dich selbst, doch komme nicht ins Grübeln, sondern erkenne, dass das für Dein Wohlbefinden wichtig ist. Lasse Dich mal wieder vom Arzt so richtig durchchecken. Das beruhigt, und Du fühlst Dich wieder leicht und unbeschwert. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegungen. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich. Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit.

Beruf und Finanzen

Du entwickelst einen ausgesprochen guten Sinn für alles Praktische und brillierst durch logisches Denken. Glück liegt auf Deinem Weg, und Du kannst Dich darauf getrost etwas ausruhen. Diese positive Phase hält noch eine lange Zeit an. Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung. So pflichtbewusst und konzentriert warst Du schon lange nicht mehr.