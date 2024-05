Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

Das Horoskop für die aktuelle Woche sieht im Beruf den großen Erfolg kommen. Was die Zukunft Deinem Sternzeichen für Tipps in Liebe und Gesundheit mit auf den Weg geben kann, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 20.5. bis 26.5.2024.

Liebe und Partnerschaft

Genieße die Liebe, indem Du Deinen Schatz so nimmst, wie er ist. Die Singles sind die absoluten Glückskinder, sie werden in der nächsten Zeit einen wahren Siegeszug antreten. Das riecht nach Eroberung! Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke diese aus. Zärtlichkeit ist jetzt sehr wichtig für Dich. Gefühlsmäßige Verletzungen haben manchmal das Resultat, dass man sich gegen alles abschirmt. Lasse es nicht so weit kommen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Vorsicht vor zu großer Überanstrengung. Du brauchst mehr Bewegung, sonst rostest Du langsam ein. Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag.

Beruf und Finanzen

Mit strukturiertem Vorgehen wirst Du viele Arbeiten sorgfältig bewältigen. Aus Deiner Dynamik heraus handelst Du so, dass Du gewinnend wirkst. Das bringt Vorteile bei Kunden, Behörden und Vorgesetzten. Jemand hat Dich beleidigt, nicht grollen, sondern das Problem sofort ansprechen. Die Atmosphäre ändert sich gerade. Es bahnen sich neue berufliche Kontakte an, die Dich weiter bringen werden.