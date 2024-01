Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

Das Horoskop für die aktuelle Woche weiß, wie die Sterne in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit für Krebs-Geborene stehen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Krebs vom 22. 1. bis 28.1.2024 sieht in der naheliegenden Zukunft viel Abwechslung und klare Gefühle vorher. Die Astrologie verrät noch mehr kosmische Tipps für das Schicksal Deines Tierkreiszeichens.

Liebe und Partnerschaft

Löse Dich jetzt von alten Gefühlen, die noch immer unangenehm in Dir nachwirken. Schließe die Vergangenheit endlich ab. Du spürst eine Leichtigkeit und bringst Deine Gefühle klar zum Ausdruck. Damit bereitest Du nicht nur Dir, sondern auch Deinem Umfeld eine Freude. Deine Lustgefühle sind im Keller, nimm Dir in der Liebe eine Auszeit. Genieße gemeinsame Stunden mit Deinem Schatz!

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich unwohl fühlst, solltest Du mehr auf Deine Träume achten. Sie zeigen Dir die verborgenen Seiten Deiner Seele. Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Habe den Mut, Dich offen über Deinen Frust auszusprechen, das schafft Erleichterung. Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet.

Beruf und Finanzen

Jetzt bietet sich eine Neuausrichtung in Deinem Leben. Im Nu kehrt Dein alter Ehrgeiz zurück und Du hast Freude an dieser Entwicklung. Du kannst noch viel mehr an Leistung aus Dir heraus holen. Dein Programm steht fest, aber es ist zu umfangreich. Einige scheinbar wichtige Punkte kannst Du bedenkenlos streichen. Prüfe alles noch einmal. Du fühlst Dich ungerecht behandelt; bitte um ein klärendes Gespräch.