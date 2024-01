Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 29.1. - 4.2.2024

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du fröhlich bist, produziert Dein Körper Glückshormone. Damit hast Du gewonnen, denn diese Ausstrahlung überträgt sich auf Dein Umfeld. Du musst nicht um jeden Preis recht haben. Mache Abstriche bei Deinen erotischen Gedanken. Liebe kann man nicht kaufen, man muss sie sich verdienen, beginne damit!

Gesundheit und Fitness

Deine empfindlichen Knie machen Dir zu schaffen. Kein Terminstress und lasse Dich nicht zu Entscheidungen drängen. Habe den Mut, Dich offen über Deinen Frust auszusprechen, das schafft Erleichterung. Du bist endlich wieder entspannt. Lehne Dich zurück, atme tief durch und genieße diesen herrlichen, sorgenfreien Augenblick.

Beruf und Finanzen

Es gelingt Dir im letzten Moment, das sinkende Schiff zu verlassen. Alles, was Du jetzt beginnst, wirst Du erfolgreich zum Abschluss bringen. Am Arbeitsplatz bekommst Du dafür volle Unterstützung. Es sprudeln ungeahnte Quellen des Denkens, Fühlens und Handelns. Sorgen und Probleme lösen sich in Luft auf. Du erkennst, was wesentlich ist. Wünsche und Leidenschaften können durch äußere Einflüsse so sehr von Dir Besitz ergreifen, dass Hemmungen und Bedenken überspielt werden.